Школьный скандал: физрука обвиняют в бездействии, когда старшеклассники издевались над малышом

В одной из школ Киевской области записали на видео расправу над ребенком и реакцию учителя

На Киевщине ученики старших классов подхватили малыша и уронили на пол. Тот ударился головой. Учитель видел, но не вмешался. Что произошло в школе на самом деле, выяснила журналистка "Сегодня" Анна Безуглая.

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Под крики "давай-давай" старшие ребята подхватывают пятиклассника за руки и ноги, начинают изо всех сил раскачивать, и в конце концов он падает головой на пол. Только тогда к парню неторопливо подходит учитель физкультуры, который за всем этим просто наблюдал. Такое видео опубликовали в Сети.

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Причиной такого поведения старшеклассников якобы стало то, что ученик 5-го класса дразнился, выключая свет в спортзале, где они занимались. Почему учитель не пытался помешать расправе, съемочная группа пыталась выяснить в школе, но туда журналистов не пустили из-за карантина, а директор так и не вышла.

Впоследствии узнали: в школе как раз заседает комиссия управления образования. Общаются с учениками и педагогами и до конца недели решат, будет ли работать физрук.

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Дети о своем учителе отзываются хорошо. А что не помешал старшеклассникам поквитаться с младшим, то, мол – просто не успел.

"Очень хорошо обращался с детьми, никого не обижает, научил многому. Ну как он за одну секунду вмешается, ничего бы не успел сделать", – говорят ученики. Педагога называют строгим, но справедливым.

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После того, как видео инцидента получило огласку, педагогу стало плохо. Сейчас он на больничном. И от уроков его устранили, пока идет расследование комиссии. Там говорят, не исключено и увольнение.

Сам Володимр Паламарчук от комментариев "Сегодня" воздерживается.

"Никаких комментариев, так как мне нельзя в данный момент переживать. У меня давление поднялось будь здоров", – говорит учитель по телефону.

С учеником, который пострадал, все в порядке. Он уже посещает занятия.

Видео: Сегодня

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