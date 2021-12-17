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Зламала стегно та лежала на холоді. Під Києвом поліцейські врятували бабусю (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
17 грудня, 14:37
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80-річна місцева мешканка села Хотянівка спіткнулася, впала і не змогла сама встати

У Вишгороді (Київська область) поліцейські врятували бабусю, яка опинилася в біді. До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що із сусіднього двору лунають крики про допомогу.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області Facebook.

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Хвіртка у двір була замкнена, проте поліцейські чули крики про допомогу.

"Перелізши через паркан, правоохоронці побачили бабусю, яка лежала на землі неподалік будинку та не могла самостійно підвестися", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 80-річна місцева мешканка села Хотянівка спіткнулася, впала, не могла підвестися і вже довгий час пролежала на холоді. Рідні ж жінки якраз перебували на роботі.

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"Бабусю було госпіталізовано до медичного закладу. Попередньо лікарі діагностували у неї перелом стегнової кістки", – додали у поліції.

Що робити, якщо людина не має дихання?

Якщо людина не має дихання і немає пульсу потрібно виконати дії, які можуть врятувати йому життя.

Потрібно розпочати серцево-легеневу реанімацію:

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  • виконати 30 натискань на грудну клітку глибиною не менше 5 см (не більше 6 см) із частотою 100 натискань (не більше 120) за хвилину;
  • виконати 2 вдихи з використанням маски-клапану, дихальної маски тощо. За відсутності захисних засобів можна виконувати штучне дихання, а проводити лише натискання на грудну клітину. Виконання двох вдихів має тривати трохи більше 5 секунд;
  • поперемінно повторювати попередні два пункти до приїзду швидкої. Міняти людину, яка проводить натискання на грудну клітку кожні 2 хвилини.

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