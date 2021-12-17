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Сломала бедро и лежала на холоде. Под Киевом полицейские спасли бабушку (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
17 декабря, 14:37
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80-летняя местная жительница села Хотяновка перецепилась, упала и не смогла сама встать

В Вышгороде (Киевская область) полицейские спасли оказавшуюся в беде бабушку. В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что из соседнего двора раздаются крики о помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Калитка во двор была заперта, однако полицейские слышали крики о помощи.

"Когда перелезли через забор, правоохранители увидели бабушку, которая лежала на земле неподалеку от дома и не могла самостоятельно встать. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 80-летняя местная жительница села Хотяновка перецепилась, упала, не могла встать и уже долгое время пролежала на холоде. Родные же женщины как раз находились на работе.

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"Бабушка была госпитализирована в медицинское учреждение. Предварительно врачи диагностировали у нее перелом бедренной кости", – добавили в полиции.

Что делать, если у человека отсутствует дыхание?

Если у человека отсутствует дыхание и нет пульса нужно выполнить действия, которые могут спасти ему жизнь.

Нужно начать сердечно-легочную реанимацию:

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  • выполнить 30 нажатий на грудную клетку глубиной не менее 5 см (не более 6 см), с частотой 100 нажатий (не более 120) за минуту;
  • выполнить 2 вдоха с использованием маски-клапана, дыхательной маски и тому подобное. При отсутствии защитных средств можно не выполнять искусственное дыхание, а проводить только надавливание на грудную клетку. Выполнение двух вдохов должно длиться не более 5 секунд;
  • попеременно повторять предыдущие два пункта до приезда скорой. Менять человека, который проводит надавливание на грудную клетку каждые 2 минуты.

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