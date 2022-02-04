Змінили навіть свідчення. У Києві хотіли незаконно віддати дитину іншим батькам

Працівниця служби у справах дітей та сім'ї не встановила відомості про батька дитини та причину зникнення її матері

Поліція встановила деталі незаконних дій щодо удочеріння / Фото: Колаж: Сьогодні

У березні 2021 року з квартири у Деснянському районі Києва поліцейські забрали дівчинку 2018 року народження, яку мати залишила на свого співмешканця та втекла. Працівниця служби у справах дітей та сім'ї намагалася незаконно віддати дитину на удочерення.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

Реклама

Як дівчинку хотіли віддати на удочеріння

Поліцейські розшукували матір дитини. А в цей час чиновниця, знаючи, що органами поліції розшукується мати трирічної дівчинки, яка не позбавлена батьківських прав, намагалася віддати дитину на удочерення.

Жінка не встановила відомості про батька дитини та причину зникнення її матері, вона направила до державних органів запити, в які внесла неправдиві відомості про дату народження дитини та її по-батькові.

У квітні 2021 року від Державного реєстру актів цивільного стану отримала відповідь, що дитину з таким по-батькові та датою народження в базі не було знайдено. У дівчинки з'явилося нове свідоцтво про народження, йому було надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, що дає право на удочеріння дівчинки, хоча це й не відповідало дійсності.

Реклама

Чиновницю навіть не зупинив той факт, що у травні 2021 року мати дитини з'явилася до Служби у справах дій та надала документи, що підтверджують її материнство.

Що буде з чиновницею

Керівниці районної служби у справах дітей у Києві повідомили про підозру. Її звинувачують у скоєнні незаконних дій щодо удочеріння дитини з використанням службового становища (ч. 2 ст. 169 КК України).

В даний час вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу та усунення з посади.

Реклама

В Україні дітей продавали іноземцям

Злочинці продавали новонароджених під прикриттям сурогатного материнства.

Народжувати новонароджених жінки виїжджали до Чеської Республіки. У жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство.

Вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір'ю відзначалася громадянка України, а батьком – іноземець.

В результаті "сурогатних матерів" змушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

За послуги організаторам злочинної групи сплачували 50-70 тисяч євро. Усього за три роки злочинної діяльності від продажу немовлят вони отримали понад 1,2 мільйона євро.

Раніше ми писали: