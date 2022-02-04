Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Змінили навіть свідчення. У Києві хотіли незаконно віддати дитину іншим батькам

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 08:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Працівниця служби у справах дітей та сім'ї не встановила відомості про батька дитини та причину зникнення її матері
Поліція встановила деталі незаконних дій щодо удочеріння
Поліція встановила деталі незаконних дій щодо удочеріння / Фото: Колаж: Сьогодні

У березні 2021 року з квартири у Деснянському районі Києва поліцейські забрали дівчинку 2018 року народження, яку мати залишила на свого співмешканця та втекла. Працівниця служби у справах дітей та сім'ї намагалася незаконно віддати дитину на удочерення.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

Реклама

Як дівчинку хотіли віддати на удочеріння

Поліцейські розшукували матір дитини. А в цей час чиновниця, знаючи, що органами поліції розшукується мати трирічної дівчинки, яка не позбавлена батьківських прав, намагалася віддати дитину на удочерення.

Жінка не встановила відомості про батька дитини та причину зникнення її матері, вона направила до державних органів запити, в які внесла неправдиві відомості про дату народження дитини та її по-батькові.

У квітні 2021 року від Державного реєстру актів цивільного стану отримала відповідь, що дитину з таким по-батькові та датою народження в базі не було знайдено. У дівчинки з'явилося нове свідоцтво про народження, йому було надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, що дає право на удочеріння дівчинки, хоча це й не відповідало дійсності.

Реклама

Чиновницю навіть не зупинив той факт, що у травні 2021 року мати дитини з'явилася до Служби у справах дій та надала документи, що підтверджують її материнство.

Що буде з чиновницею

Керівниці районної служби у справах дітей у Києві повідомили про підозру. Її звинувачують у скоєнні незаконних дій щодо удочеріння дитини з використанням службового становища (ч. 2 ст. 169 КК України).

В даний час вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу та усунення з посади.

Реклама

В Україні дітей продавали іноземцям

Злочинці продавали новонароджених під прикриттям сурогатного материнства.

Народжувати новонароджених жінки виїжджали до Чеської Республіки. У жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство.

Вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір'ю відзначалася громадянка України, а батьком – іноземець.

В результаті "сурогатних матерів" змушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

За послуги організаторам злочинної групи сплачували 50-70 тисяч євро. Усього за три роки злочинної діяльності від продажу немовлят вони отримали понад 1,2 мільйона євро.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Нова смерть в армії. У Миколаєві знайшли мертвим військового Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Відповідь Кличка Банковій? Як мер хоче повернути собі владу над головами РДА Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко До Чорнобиля їдуть військові – що відомо Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

14 185

захворіло за тиждень в Києві

+44%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти