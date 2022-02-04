Сменили даже свидетельство. В Киеве хотели незаконно отдать ребенка другим родителям

В марте 2021 года из квартиры в Деснянском районе Киева полицейские забрали девочку 2018 года рождения, которую мать оставила на своего сожителя и скрылась. Работница службы по делам детей и семьи пыталась незаконно отдать ребенка на удочерение.
Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Как девочку хотели отдать на удочерение
Полицейские разыскивали мать ребенка. А в это же время чиновница, зная, что органами полиции разыскивается мать трехлетней девочки, которая не лишена родительских прав, пыталась отдать ребенка на удочерение.
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Женщина не установила сведения об отце ребенка и причине исчезновения ее матери, она направила в государственные органы запросы, в которые внесла ложные сведения о дате рождения ребенка и отчестве.
В апреле 2021 года от Государственного реестра актов гражданского состояния получила ответ, что ребенок с таким отчеством и датой рождения в базе не был найден. У девочки появилось новое свидетельство о рождении, ему был предоставлен статус ребенка лишенного родительской опеки, дающий право на удочерение девочки, хотя это и не соответствовало действительности.
Чиновницу даже не остановил тот факт, что в мае 2021 года мать ребенка явилась в Службу по делам действий и предоставила документы, подтверждающие ее материнство.
Что будет с чиновницей
Руководительнице районной службы по делам детей в Киеве сообщили о подозрении. Ее обвиняют в совершении незаконных действий по удочерению ребенка с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 169 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности.
В Украине детей продавали иностранцам
Преступники продавали новорожденных под прикрытием суррогатного материнства.
Рожать новорожденных женщины выезжали в Чешскую Республику. Ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве.
Указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец.
В результате "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.
За услуги организаторам преступной группы платили 50-70 тысяч евро. Всего за три года преступной деятельности от продажи грудных детей они получили более 1,2 миллиона евро.
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