Смертельна ДТП на Броварському проспекті: легковик протаранив мікроавтобус

На повному ходу Honda Civic в лоб врізалася в Renault Trafic

/ Фото: dtp.kiev.ua

У Києві на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП. Там водій автомобіля Honda Civic врізався в мікроавтобус Renault Trafic і загинув на місці, його пасажиру надають допомогу.

Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

На місце події прибули копи, медики і рятувальники.

Нагадаємо, Броварський проспект досить часто стає місцем аварій і смертельних ДТП. Так, у липні-2020 на проспекті сталася потрійна ДТП, там зіткнулися вантажівка, позашляховик і легковий автомобіль – були постраждалі.

Також повідомлялося, що бабця переходила вісім смуг на Броварському проспекті. Chevrolet екстрено загальмував, в нього врізався Mercedes-Benz. Бабуся пішла далі, прямо під колеса Nissan. Від сильного удару тіло відкинуло метрів на 20, розлетілися на всі боки чоботи, шапка і пакет із м'ясом, який несла старенька. Смерть настала миттєво.

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