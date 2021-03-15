Стали відомі подробиці смертельної ДТП в Деснянському районі Києва (фото)

Як ми писали раніше, п'яний водій позашляховика в'їхав у авто в Деснянському районі, загинуло двоє людей. Винуватця поліцейські затримали, почато досудове розслідування.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Києві в Facebook.
ДТП сталася на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова.
"Водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем "Шкода", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій легковика, 1979 року народження, та пасажирка померли на місці пригоди", – йдеться в повідомленні.
Водій позашляховика, 1992 року народження, перебував під дією алкоголю. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини і причини аварії.
Нагадаємо, вночі 7 березня в Хмельницькій області на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, загинули дві людини.
Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.
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