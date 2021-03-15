Русский
$ 27,73
33,08
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Стали відомі подробиці смертельної ДТП в Деснянському районі Києва (фото)

15 березня, 13:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова

Як ми писали раніше, п'яний водій позашляховика в'їхав у авто в Деснянському районі, загинуло двоє людей. Винуватця поліцейські затримали, почато досудове розслідування.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Києві в Facebook.

ДТП сталася на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова.

"Водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем "Шкода", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій легковика, 1979 року народження, та пасажирка померли на місці пригоди", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Водій позашляховика, 1992 року народження, перебував під дією алкоголю. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В тренді
Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локдаун

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини і причини аварії.

Реклама

Нагадаємо, вночі 7 березня в Хмельницькій області на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, загинули дві людини.

Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ аварія ДТП поліція Деснянський район

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиці
У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиціНадзвичайні події
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)Надзвичайні події
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювану
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювануНадзвичайні події
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)Надзвичайні події
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)Надзвичайні події
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналіст
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналістНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти