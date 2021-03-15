Стали відомі подробиці смертельної ДТП в Деснянському районі Києва (фото)

Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова

Як ми писали раніше, п'яний водій позашляховика в'їхав у авто в Деснянському районі, загинуло двоє людей. Винуватця поліцейські затримали, почато досудове розслідування.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Києві в Facebook.

ДТП сталася на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова.

"Водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем "Шкода", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій легковика, 1979 року народження, та пасажирка померли на місці пригоди", – йдеться в повідомленні.

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Водій позашляховика, 1992 року народження, перебував під дією алкоголю. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини і причини аварії.

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Нагадаємо, вночі 7 березня в Хмельницькій області на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, загинули дві людини.

Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.

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