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Старий з ножем. У Києві пенсіонер пограбував магазин (фото)

13 травня, 16:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зараз чоловіка шукає поліція – на вигляд йому близько 60-70 років

У Києві 13 травня відбулося пограбування двох магазинів біля станції метро Харківська. Чоловік пограбував спочатку один магазин, але йому виявилося замало.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, о 9:00 ранку чоловік у віці 60-70 років з ножем увірвався спочатку в один магазин і забрав касу в 2 000 грн.

"А потім зрозумів, що мало і відвідав сусідній який знаходиться в 200 метрах. Касир в останньому не злякався і пограбування не вдалось", – йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, грабіжникові вдалося втекти. Поліція шукає чоловіка.

Раніше ми повідомляли, що поліція викрила злочинне угруповання, учасники якої крали елітні автомобілі в декількох областях України.

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Також нагадаємо, в Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями.

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