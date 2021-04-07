Стрілянина в центрі Києва: чоловік вистрілив в іноземця та зник

Була введена спецоперація з розшуку

У Києві на вулиці Велика Васильківська чоловік вистрілив в ногу іноземцю та зник.

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Про це повідомляє Нацполіція Києва в Facebook.

Була введена спеціальна поліцейська операція з розшуку та затримання зловмисника. Намагаючись втекти від поліцейських, фігурант дістав пістолет, і в ході переслідування з метою його затримання копи застосували табельну зброю, стріляючи вгору.

"Вчора ввечері під час затримання 26-річного уродженця Кропивницького, поліцейські застосували вогнепальну зброю у порядку статті 46 Закону України "Про Національну поліцію", здійснивши постріл вгору, оскільки зловмисник, намагаючись втекти, взяв до рук пістолет. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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На місці події ми вилучили пістолет "Форт-12" та набої до нього. Речові докази направили на експертизу. Також провели невідкладний обшук за місцем проживання правопорушника, де виявили та вилучили вихлопну телескопічну палицю. Досудове розслідування триває.

Затриманому готують повідомлення про підозру у вчиненні даного злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше ми писали, що в поїзді Костянтинівка – Київ сталася стрілянина, довелося викликати спецназ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні під Рівним чоловікові відрізало ноги військовим ешелоном. Він хотів передати гостинці синові-солдату, але стався нещасний випадок.

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