Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ☎ Переговори Байден-Зеленський 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

"Так і пальці може відірвати". У Києві дівчина влаштувала стрілянину посеред вулиці (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 16:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вона стріляла у повітря, голосно матюкаючись і знімаючи все на відео
Після пострілу дівчина сама трохи злякалася.
Після пострілу дівчина сама трохи злякалася. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі активно обговорюють відео, на якому видно, як дівчина стріляє у темний час доби в одному із спальних районів Києва.

Відео опубліковано в Telegram-каналі Київ Оперативний.

Реклама

Дівчина, нецензурно висловлюючись, стріляє у повітря. Все це знімає хлопець, голос якого можна також почути. Після пострілу у кількох машин, припаркованих неподалік, спрацювала сигналізація.

"Якась Діана Самочка тупо стріляє собі на вулиці Києва... Поява всіх цих фрикових осіб – наслідок мовчазної згоди суспільства та популярності серед молоді того трешу, що вони роблять, а найголовніше – безкарність за нього. Так тримати", – йдеться у підписі до відео.

Реклама

Що нам сказали правоохоронці

У поліції Києва кажуть, що встановлюють, де саме у столиці це сталося. Інцидент взяли на роботу після того, як ознайомилися з відео.

Реакція соцмереж

У коментарях дівчину різко критикують за її витівку. Пишуть, що вона не вміє тримати зброю і що так "може відірвати пальці".

"В Одесі хлопця за стрілянину у повітря на весіллі засудили. А це опудало що? Зняло (відео, – ред.) і забуло?", – пише один із користувачів соцмереж.

Реклама

Дійшло навіть до образ у бік дівчини. Згадали і її батьків: "мама з татом напевно пишаються".

Раніше ми писали:

  • У Буковелі туристи влаштували стрілянину під вікнами чужого номера готелю. Також вони загрожували своїм сусідам та поліцейським.
  • У Києві біля головного управління СБУ відкрили вогонь після того, як між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Постраждалого на мітингу під Радою шукають третій день. Ми дізналися про подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак "Так і пальці може відірвати". У Києві дівчина влаштувала стрілянину посеред вулиці (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Києві "герою паркування" причепили на капот оленячі роги (фото) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

10 671

захворіло за тиждень в Києві

+46%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти