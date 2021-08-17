Торгівля дітьми під виглядом материнства. У Києві повідомили про підозру членам ОЗГ

До складу організованої злочинної групи входило п'ятеро чоловік, в тому числі – організатор, співорганізатор і троє виконавців

Копи на місці затримання ОЗГ. Фото: колаж "Сьогодні"

В одній зі столичних клінік викрили організовану злочинну групу, яка здійснювала продаж дітей за кордон під виглядом сурогатного материнства. "Послуги" фігурантів коштували близько 70 тис. доларів США. Встановлено 16 фактів злочинної діяльності зловмисників.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"До складу групи входило п'ятеро людина, в тому числі – організатор, співорганізатор, два громадянина однієї з країн Східної Азії, а також лікар-уролог. Зловмисники створили товариство з обмеженою відповідальністю, яке надавало посередницькі послуги в рамках програми сурогатного материнства" , – пишуть в повідомленні.

Працювали за відпрацьованою схемою

Рекламу про свої послуги розміщували на інтернет-майданчиках різних країн. Зловмисники підшукували жінок з уразливим станом, які за гроші – від 300 до 1000 доларів погоджувалися на фіктивні шлюби з іноземцями.

Реклама

"Лікар, який входив до складу організованої злочинної групи, оформляв фальшиві довідки про протипоказання для планування і виношування вагітності" дружинами ". Це ставало підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Тому" сімейним парам "підшукували сурогатних матерів. За виношування дитини жінкам платили від шести до восьми тисяч доларів США ", – додають в МВС.

Після народження немовляти мати оформляла довіреність на право вивезення батьком-іноземцем дитини за кордон, які за послуги платили близько 70 тис. Доларів США.

Поліцейські встановили 16 фактів продажу дітей. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи. У них надається інформація про ще 160 замовлень від іноземців.

Зараз фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) і ч.2. ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Торгівля людьми в Україні

Реклама

Не тільки торгівля дітьми, але і в цілому – людьми в Україні є масштабним явищем і залишається серйозною проблемою українського суспільства.

За висновком Міжнародної організації з міграції, з точки зору міжнародної торгівлі людьми Україна представляє з себе джерело товару, його транзитний маршрут і пункт призначення одночасно.

Основними експортними напрямками вивозу людського матеріалу з України є Польща, Російська Федерація, Туреччина, Італія, Австрія, Іспанія, Німеччина, Португалія, Чехія, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія, Ізраїль, Греція, Ліван, Бенін, Туніс, Кіпр, Швейцарія, США, Канада і Білорусія.

Жертвами торгівлі людським товаром на Україні є не тільки жінки, а й діти, яких використовують для примусової праці, жебракування та примусового надання сексуальних послуг, нерідко піддаючи насильству і тортурам.

Раніше ми писали, що:

в таборі на Донбасі діти долають травму війни ;

на трасі Київ – Чоп в ДТП постраждали діти – авто застрягли в пробках.