У київського музиканта вкрали дві гітари прямо з авто (фото)

У Києві вкрали з авто місцевого жителя дороге музичне обладнання.

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Про це музикант Стас Маліков написав в Facebook, опублікувавши фото з місця події.

За його словами, це сталося в Шевченківському районі на вулиці Дмитрівській, 56Б.

"Друзі, у мене з машини вкрали чохол з двома дуже важливими для мене гітарами. Такі речі не так просто перепродати і я вірю, що вони можуть, з часом, з'явитися в поле зору музичного ком'юніті", – написав він у Мережі.

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У поліції Києва нам підтвердили, що постраждалий написав заяву в поліцію.

"Чоловік написав заяву в поліцію про те, що вночі в його автомобілі було розбите вікно і викрадені гітари. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії та пошук зловмисників", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Шевченківського району.

Там зазначають, що вартість гітар буде встановлена після проведення товарознавчої експертизи, коли впіймають злодіїв. Або ж потерпілий пред'явить чеки, яку інформацію про вартість гітар.

"Вкрали гітари за чиєюсь наводкою або випадково, буде встановлено під час досудового розслідування. Зловмисників розшукують", – додають в поліції.

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