Убивство жінки-поліцейського в Києві: у кіберполіції розповіли про загиблу колегу

Святослава Петрова пропрацювала в поліції майже 15 років

У Департаменті кіберполіції висловили співчуття родині колеги Святослави Петрової, яку в неділю, 7 березня, знайшли вбитою в Києві.

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту у Facebook.

Згідно з повідомленням, загибла присвятила службі в органах внутрішніх справ майже 15 років. Зазначається, що 37-річна майор поліції Петрова працювала старшим інспектором Департаменту кіберполіції.

"Колеги назавжди запам'ятають її справжнім професіоналом, усміхненою, відповідальної і доброзичливою. Керівництво та особовий склад Департаменту кіберполіції висловлює щирі співчуття родині загиблої і сумує разом з ними", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в ніч на 7 березня в Дарницькому районі Києва на вулиці Бажана знайшли труп жінки, на тілі якої виявили численні ножові поранення, при ній було посвідчення поліцейського.

Правоохоронці вже затримали підозрювануу вбивстві жінки-поліцейського, нею виявилася подруга вбитої.

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