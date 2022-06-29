Удивительное природное явление вогнало киевлян в панику (фото, видео)

Громкие звуки уже успели испугать жителей столицы Украины

Жители столицы испугались громких звуков в небе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 28 июня жителей столицы Украины напугали громкие звуки. Однако на деле это оказались не взрывы и очередные обстрелы со стороны российских оккупантов, а гром и молния.

Громкие звуки уже успели испугать жителей Киевской области, но не стоит бояться, отмечает Telegram-канал "Украина 24",

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"Возможно, будет дождь, но это не точно", – говорится в сообщении.

Также на непогоду отреагировали и в соцсетях:

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Жителей столицы призвали не паниковать:

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Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 29 июня.