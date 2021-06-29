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У Білій Церкві чоловік під час затримання хотів вчинити самогубство (відео)

29 червня 2021 14:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поліцію викликали місцеві жителі – спочатку невідомий погрожував їм ножем і поводився неадекватно

Затримання зловмисника. Фото: колаж "Сьогодні"

Затримання зловмисника. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білій Церкві патрульні затримали чоловіка, який пошкодив службовий автомобіль і нападав на людей з ножем. Також він погрожував накласти на себе руки.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області в Facebook.

Позавчора жителі повідомили, що на вулиці Леваневського невідомий чоловік сильно стукав у двері квартир. Крім того, він погрожував сусідові заявниці ножем, після чого вибіг з дому.

"Тікаючи, чоловік пошкодив ножем заднє ліве крило патрульного авто", – пишуть у повідомленні.

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Коли чоловік побачив копів – кричав, що заподіє собі смерть.

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"Отож, патрульні відібрали у нього предмет, схожий на ніж, після чого затримали чоловіка", – додають у поліції.

Раніше ми писали, що в Покрові затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика.

Новини "Сьогодні" писали, що в Одеській області зниклого безвісти хлопчика знайшли мертвим.

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