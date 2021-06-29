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В Белой Церкви мужчина при задержании хотел покончить с собой (видео)

29 июня 2021 14:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полицию вызвали местные жители – вначале неизвестный угрожал им ножом и вел себя неадекватно

Задержание злоумышленника. Фото: коллаж "Сегодня"

Задержание злоумышленника. Фото: коллаж "Сегодня"

В Белой Церкви патрульные задержали мужчину, который повредил служебный автомобиль и нападал на людей с ножом. Также он угрожал покончить с собой.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Позавчера жители сообщили, что на улице Леваневского неизвестный мужчина сильно стучал в двери квартир. Кроме того, он угрожал соседу заявительницы ножом, после чего выбежал из дома.

"Убегая, мужчина повредил ножом заднее левое крыло патрульного авто", – пишут в сообщении.

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Когда мужчина увидел копов – кричал, что сведет счеты с жизнью.

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"Поэтому патрульные отобрали у него предмет, похожий на нож, после чего задержали мужчину", – добавляют в полиции.

Ранее мы писали, что в Покрове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика.

Новости "Сегодня" писали, что в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым.

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