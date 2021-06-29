В Белой Церкви мужчина при задержании хотел покончить с собой (видео)

Задержание злоумышленника. Фото: коллаж "Сегодня"
В Белой Церкви патрульные задержали мужчину, который повредил служебный автомобиль и нападал на людей с ножом. Также он угрожал покончить с собой.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
Позавчера жители сообщили, что на улице Леваневского неизвестный мужчина сильно стучал в двери квартир. Кроме того, он угрожал соседу заявительницы ножом, после чего выбежал из дома.
"Убегая, мужчина повредил ножом заднее левое крыло патрульного авто", – пишут в сообщении.
Когда мужчина увидел копов – кричал, что сведет счеты с жизнью.
"Поэтому патрульные отобрали у него предмет, похожий на нож, после чего задержали мужчину", – добавляют в полиции.
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