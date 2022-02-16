Погрожував закриттям бізнесу. У Києві зловили на хабарі начальника відділу поліції (фото)

Начальника столичного райвідділу було затримано при отриманні частини хабара

У столиці поліцейський "робив проблеми" для бізнесу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримано начальника відділу поліції, який вимагав гроші у столичних підприємців і погрожував закриттям бізнесу у разі незгоди платити "данину".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Організував корупційну схему начальник відділу превентивної діяльності одного з районних управлінь Нацполіції у Києві у змові зі своїми підлеглими.

"Зловмисники обкладали "даниною" гуртових та роздрібних торгівців продуктами харчування в одному зі столичних районів. З кожної торгової точки щомісяця вимагали від 20 до 40 тис. грн. У разі відмови поліцейські погрожували створювати перешкоди комерційній діяльності", – йдеться у повідомленні.

Спіймали здирника на гарячому / Фото: СБУ

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Начальника райвідділу було затримано при отриманні частини хабара від одного з підприємців. Нині перевіряється інформація про систематичне зловживання службовим становищем підлеглими.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянка або отримання неправомірної вигоди посадовцем Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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