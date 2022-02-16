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Погрожував закриттям бізнесу. У Києві зловили на хабарі начальника відділу поліції (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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16 лютого, 18:12
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Начальника столичного райвідділу було затримано при отриманні частини хабара
У столиці поліцейський "робив проблеми" для бізнесу
У столиці поліцейський "робив проблеми" для бізнесу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримано начальника відділу поліції, який вимагав гроші у столичних підприємців і погрожував закриттям бізнесу у разі незгоди платити "данину".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Організував корупційну схему начальник відділу превентивної діяльності одного з районних управлінь Нацполіції у Києві у змові зі своїми підлеглими.

"Зловмисники обкладали "даниною" гуртових та роздрібних торгівців продуктами харчування в одному зі столичних районів. З кожної торгової точки щомісяця вимагали від 20 до 40 тис. грн. У разі відмови поліцейські погрожували створювати перешкоди комерційній діяльності", – йдеться у повідомленні.

Спіймали здирника на гарячому
Спіймали здирника на гарячому / Фото: СБУ

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Начальника райвідділу було затримано при отриманні частини хабара від одного з підприємців. Нині перевіряється інформація про систематичне зловживання службовим становищем підлеглими.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянка або отримання неправомірної вигоди посадовцем Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Під Харковом поліцейські катували чоловіка заради визнання

На Харківщині поліцейські жорстоко катували чоловіка. Правоохоронці використали насильство. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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Як стало відомо, співробітники поліції розслідували вбивство в одному із сіл Харківської області. Вони вирішили звинуватити товариша померлого. Поліцейські не мали достатніх доказів, але хотіли якнайшвидше розкрити злочин.

Правоохоронці зайшли до будинку 61-річного чоловіка, який на той час спав. Вони одразу почали його бити і душити дерев'яним ціпком, і в цей момент вимагали зізнатися у вбивстві. Після цього поліцейські одягли кайданки і відвезли в дільницю, де катування продовжилося.

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