Угрожал закрытием бизнеса. В Киеве поймали на взятке начальника отдела полиции (фото)

В Киеве задержан начальник отдела полиции, который требовал деньги у столичных предпринимателей и угрожал закрытием бизнеса в случае несогласия платить "дань".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организовал коррупционную схему начальник отдела превентивной деятельности одного из районных управлений Нацполиции в Киеве в сговоре со своими подчиненными.
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"Злоумышленники облагали "данью" оптовых и розничных торговцев продуктами питания в одном из столичных районов. С каждой торговой точки ежемесячно потребовали от 20 до 40 тыс. грн. В случае отказа полицейские угрожали создавать препятствия в коммерческой деятельности", - говорится в сообщении.
Начальник райотдела был задержан при получении части взятки от одного из предпринимателей. В настоящее время проверяется информация о систематическом злоупотреблении служебным положением подчиненными.
Организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 – принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Под Харьковом полицейские пытали мужчину ради признания
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