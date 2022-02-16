Угрожал закрытием бизнеса. В Киеве поймали на взятке начальника отдела полиции (фото)

Начальник столичного райотдела был задержан при получении части взятки

В столице полицейский "делал проблемы" для бизнеса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержан начальник отдела полиции, который требовал деньги у столичных предпринимателей и угрожал закрытием бизнеса в случае несогласия платить "дань".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Организовал коррупционную схему начальник отдела превентивной деятельности одного из районных управлений Нацполиции в Киеве в сговоре со своими подчиненными.

"Злоумышленники облагали "данью" оптовых и розничных торговцев продуктами питания в одном из столичных районов. С каждой торговой точки ежемесячно потребовали от 20 до 40 тыс. грн. В случае отказа полицейские угрожали создавать препятствия в коммерческой деятельности", - говорится в сообщении.

Поймали вымогателя на горячем / Фото: СБУ

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Начальник райотдела был задержан при получении части взятки от одного из предпринимателей. В настоящее время проверяется информация о систематическом злоупотреблении служебным положением подчиненными.

Организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 – принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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