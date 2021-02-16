Ранковий таран маршрутки в Києві: що відомо (відео)

Сьогодні вранці сталося ДТП з маршруткою на Повітрофлотському проспекті у напрямку до аеропорту "Київ" (Жуляни). Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася о 7:10 ранку.
"Автомобіль Peugeot-307 рухаючись по дорозі раптово врізався в автобус 0 "Богдан", який стояв на узбіччі. Пощастило, що в автобусі на момент ДТП не було пасажирів. В результаті ДТП постраждав сам водій Peugeot – у нього закрита черепно-мозкова травма і різана рана", – розповіли в поліції Києва.
Водій скоріше за все був неуважним за кермом та допустив зіткнення.
Причини встановлює поліція.
Нагадаємо, в Києві п'яний водій скоїв ДТП і намагався сховатися, однак перехожі спільно з патрульними його затримали.
Ми також повідомляли, що семеро дорослих і двоє неповнолітніх дітей потрапили в ДТП на автодорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль біля села Зелена.
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