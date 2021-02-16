Утренний таран маршрутки в Киеве: что известно (видео)

Сегодня утром произошло ДТП с маршруткой на Воздухофлотском проспекте по направлению к аэропорту "Киев" (Жуляны). Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло в 7:10 утра.

"Автомобиль Peugeot-307 двигаясь по дороге внезапно врезался в автобус "Богдан", который стоял у обочины. Повезло, что в автобусе на момент ДТП не было пассажиров. В результате ДТП пострадал сам водитель Peugeot – у него закрытая черепно-мозговая травма и резаная рана", – рассказали в полиции Киева.

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Водитель скорей всего был невнимательным за рулем и допустил столкновение.

Причины устанавливает полиция.

Напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.

Мы также сообщали, что семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей попали в ДТП на автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь возле села Зеленая.

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