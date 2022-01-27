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Уже попали в воздух. Под Киевом нашли более 100 бочек с опасными химикатами

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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27 января, 18:19
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В Вышгородском районе нашли целый склад ядовитых веществ –02 опасные испарения уже в воздухе
Под Киевом нашли опасные химикаты
Под Киевом нашли опасные химикаты / Фото: Коллаж: Сегодня

На полях в Вышгородском районе нашли более 100 бочек с опасными химическими веществами. К делу оказался причастен местный депутат, который разрешил на этом участке утилизацию нефтепродуктов и тяжелых сплавов первого класса токсичности. За это он получил взятку.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным пресс-службы, посреди нескольких полей местных жителей вырыли специальные котлованы, а затем с 2016 по 2019 года вывозили и сбрасывали глубоко под землю бочки. За пропуск грузовиков с токсичным мусором депутат получал деньги.

Фото: Киевская областная прокуратура

Эксперты провели замеры воздуха на содержание вредных веществ – там были пары сероводорода и аммиака.

Фото: Киевская областная прокуратура

Депутату и заведующему свалкой коммунального предприятия уже сообщили о подозрении в нарушении правил использования недр по предварительному сговору, что создало опасность для жизни и здоровья.

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