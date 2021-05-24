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У Білій Церкві підлітки влаштували самосуд над школяркою (оновлено)

24 травня, 19:07

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

На кадрах з місця видно, що одна дівчинка б'є іншу – дає їй по обличчю ляпаси, а ще одна знімає все на телефон

У Білій Церкві стався конфлікт між неповнолітніми дівчатками. Одна з дівчаток била іншу, даючи ляпаси по обличчю.

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Відео бійки попало в соціальні мережі.

Сам конфлікт стався вчора. Як розповіли нам в поліції Київської області ініціатором бійки між дівчатками була саме та, яку б'ють на відео. Після цього вона напала на дівчинку, яка знімала все на відео.

"Це не буллінг, а конфлікт між неповнолітніми. Зараз ініціатор бійки 13-річна дівчинка в поліції, дає пояснення. Співробітники поліції з'ясовують всі подробиці інциденту, який стався в Білій Церкві", – розповіли сайту "Сегодня" в поліції Київської області.

В поліції встановили, що 17-річна дівчина нанесла удари 13-річній знайомій. Наразі потерпіла з заявою до поліції не звернулась.

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"Поліцейські опитали старшу дівчину, яка пояснила свій вчинок образою молодшої в бік її батьків. Дівчина жалкує про такий вчинок і зрозуміла, що вчинила неправильно вже згодом", - йдеться в повідомленні.

У поліції поспілкувались с 17-річною дівчиною

У поліції поспілкувались с 17-річною дівчиною

Раніше ми повідомляли, що в Херсонській області восьмикласник принижував і ображав учня шостого класу. За буллінг на матір школяра склали адмінпротокол.

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