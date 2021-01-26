У Борисполі водій збив дитину і втік (фото)

У Борисполі водій збив дитину і втік з місця події.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.
Подія трапилася близько 8 години ранку на вулиці Бежівка.
"Небайдужий громадянин повідомив, що водій автобуса БАЗ скоїв наїзд на 15-річну дитину і втік з місця події. Дівчина переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Водій автобуса зупинився, підняв дитину і поїхав в невідомому напрямку", – йдеться в повідомленні.
Свідок запам'ятав державні номерні знаки порушника. В результаті наїзду дитина отримала травми і була госпіталізована.
Патрульні розшукали і встановили місцезнаходження винуватця ДТП. Ним виявився 51-річний чоловік.
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