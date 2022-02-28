У Бровари зайшли диверсійні групи РФ

У Бровари під Києвом, ввечері 28 лютого, зайшли російські диверсійні групи.
Про це пише сайт "Сьогодні".
Крім цього, російські військові здійснили авіаналіт. В результаті поранено мінімум 6 людей.
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У місті оголошено повітряну тривогу. Усі повинні залишатися у укриттях.
Росія обстріляла Київ крилатими ракетами
Увечері 28 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. Як повідомив у мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, росіяни запускають по столиці України балістичні ракети. І це сталося після переговорів на Прип'яті.
За нашою інформацією, Україна поставила російським жорсткі умови, до яких входить повне виведення військ з усієї території України.
"Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки — взяти у кільце Київ та Маріуполь. Це буде остання спроба русні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій", – написав Геращенко.
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