В Бровары зашли диверсионные группы РФ

В Бровары под Киевом вечером 28 февраля зашли российские диверсионные группы.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
Кроме этого, российские военные совершили авианалет. В результате ранены минимум 6 человек.
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Россия обстреляла Киев крылатыми ракетами
Вечером 28 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Как сообщил в сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко, россияне запускают по столице Украины баллистические ракеты. И это произошло после переговоров на Припяти.
По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины.
"Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки – взять в кольцо Киев и Мариуполь.
Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой", – написал Геращенко.
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