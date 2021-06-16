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У центрі Києва в житловому будинку обрушилась підлога: є постраждалі (фото)

16 червня 2021 12:19

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Постраждалий чоловік знаходиться в неадекватному стані – на місці працюють медики і поліція

Будинок, в якому стався нещасний випадок. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

Будинок, в якому стався нещасний випадок. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

У центрі Києва 16 червня відбулася НП – в одному з будинків на вулиці Бульварно-Кудрявська, 45Б обрушилась підлога в квартирі. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в департаменті муніципальної безпеки КМДА, є постраждалі.

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Так, у ванній кімнаті цього будинку обрушилась підлога на першому поверсі. Частина конструкцій звалилася в підвал. Власник квартири під час НП пошкодив ногу.

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"На місці працюють рятувальники, медики і поліція", – кажуть в департаменті.

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За попередньою інформацією, потерпілий чоловік знаходиться в неадекватному стані.

Зараз з'ясовують причину обвалення.

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Раніше ми писали, що в Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай.

Також ми писали, що в столиці в переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля.

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