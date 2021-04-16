У центрі Києва затримали "хлопчика, що пісяє" (відео)

У Києві поліція затримала чоловіка, який справив нужду на площі "Майдан Незалежності".
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
На відео, яке опублікували в пабліку, видно, що чоловік не соромлячись сходив в туалет біля стовпа, після чого його затримала поліція.
"Хлопчика, що пісяє" притягли до відповідальності", – написали в Мережі.
Відзначимо, що в центрі столиці функціонує 11 автоматизованих туалетів.
Публікуємо адреси, за якими розташовані туалети:
- вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулера);
- вул. Володимирська, 24;
- вул. Володимирська, 42;
- площа Арсенальна, 1;
- площа Європейська, 1;
- вул. Хрещатик, 1;
- вул. Хрещатик, 17;
- вул. Хрещатик, 27;
- вул. Прорізна, 3;
- проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми);
- площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми).
Раніше ми писали, що в Києві студент осквернив Алею Героїв Небесної Сотні.
Також нагадаємо, ми публікували онлайн-карту – як знайти туалет в центрі Києва.
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