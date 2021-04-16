У центрі Києва затримали "хлопчика, що пісяє" (відео)

У соцмережах опублікували відео, на якому видно, що чоловік серед білого дня сходив в туалет на площі

У Києві поліція затримала чоловіка, який справив нужду на площі "Майдан Незалежності".

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

На відео, яке опублікували в пабліку, видно, що чоловік не соромлячись сходив в туалет біля стовпа, після чого його затримала поліція.

"Хлопчика, що пісяє" притягли до відповідальності", – написали в Мережі.

Відзначимо, що в центрі столиці функціонує 11 автоматизованих туалетів.

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Публікуємо адреси, за якими розташовані туалети:

вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулера);

вул. Володимирська, 24;

вул. Володимирська, 42;

площа Арсенальна, 1;

площа Європейська, 1;

вул. Хрещатик, 1;

вул. Хрещатик, 17;

вул. Хрещатик, 27;

вул. Прорізна, 3;

проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми);

площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми).

Раніше ми писали, що в Києві студент осквернив Алею Героїв Небесної Сотні.

Також нагадаємо, ми публікували онлайн-карту – як знайти туалет в центрі Києва.

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