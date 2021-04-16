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У центрі Києва затримали "хлопчика, що пісяє" (відео)

16 квітня, 13:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У соцмережах опублікували відео, на якому видно, що чоловік серед білого дня сходив в туалет на площі

У Києві поліція затримала чоловіка, який справив нужду на площі "Майдан Незалежності".

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

На відео, яке опублікували в пабліку, видно, що чоловік не соромлячись сходив в туалет біля стовпа, після чого його затримала поліція.

"Хлопчика, що пісяє" притягли до відповідальності", – написали в Мережі.

Відзначимо, що в центрі столиці функціонує 11 автоматизованих туалетів.

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Публікуємо адреси, за якими розташовані туалети:

  • вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулера);
  • вул. Володимирська, 24;
  • вул. Володимирська, 42;
  • площа Арсенальна, 1;
  • площа Європейська, 1;
  • вул. Хрещатик, 1;
  • вул. Хрещатик, 17;
  • вул. Хрещатик, 27;
  • вул. Прорізна, 3;
  • проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми);
  • площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми).

Раніше ми писали, що в Києві студент осквернив Алею Героїв Небесної Сотні.

Також нагадаємо, ми публікували онлайн-карту – як знайти туалет в центрі Києва.

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Київ центр туалети поліція Майдан Незалежності поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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