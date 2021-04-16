В центре Киева задержали "писающего мальчика" (видео)

В Киеве полиция задержала мужчину, который справил нужду на площади "Майдан Незалежности".
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
На видео, которое опубликовали в паблике, видно, что мужчина не стесняясь сходил в туалет возле столба, после чего его задержала полиция.
"Писающего мальчика" привлекли к ответственности", – написали в Сети.
Отметим, что в центре столицы функционирует 11 автоматизированных туалетов.
Публикуем адреса, по которым находятся туалеты:
- ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера);
- ул. Владимирская, 24;
- ул. Владимирская, 42;
- площадь Арсенальная, 1;
- площадь Европейская, 1;
- ул. Крещатик, 1;
- ул. Крещатик, 17;
- ул. Крещатик, 27;
- ул. Прорезная, 3;
- проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми);
- площадь Контрактовая – сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми).
Ранее мы писали, что в Киеве студент осквернил Аллею Героев Небесной Сотни.
Также напомним, мы публиковали онлайн-карту – как найти туалет в центре Киева.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк