Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В центре Киева задержали "писающего мальчика" (видео)

16 апреля, 13:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, что мужчина среди бела дня сходил в туалет на площади

В Киеве полиция задержала мужчину, который справил нужду на площади "Майдан Незалежности".

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

На видео, которое опубликовали в паблике, видно, что мужчина не стесняясь сходил в туалет возле столба, после чего его задержала полиция.

"Писающего мальчика" привлекли к ответственности", – написали в Сети.

Видео: Киев Оперативный/Facebook

Отметим, что в центре столицы функционирует 11 автоматизированных туалетов.

В тренде
В Киеве критически не хватает кислорода для больных COVID-19 – Рубан
Реклама

Публикуем адреса, по которым находятся туалеты:

  • ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера);
  • ул. Владимирская, 24;
  • ул. Владимирская, 42;
  • площадь Арсенальная, 1;
  • площадь Европейская, 1;
  • ул. Крещатик, 1;
  • ул. Крещатик, 17;
  • ул. Крещатик, 27;
  • ул. Прорезная, 3;
  • проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми);
  • площадь Контрактовая – сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми).

Ранее мы писали, что в Киеве студент осквернил Аллею Героев Небесной Сотни.

Также напомним, мы публиковали онлайн-карту – как найти туалет в центре Киева.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев центр туалеты полиция Майдан Незалежности Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Адвокат пострадавших в ДТП: теща Притулы утратила остатки совести
Адвокат пострадавших в ДТП: теща Притулы утратила остатки совестиУкраина
Экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру с детьми: ему сообщили о подозрении (фото)
Экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру с детьми: ему сообщили о подозрении (фото)Происшествия
Пожар с детьми в Киеве: видео спасения из горящей квартиры двух мальчиков
Пожар с детьми в Киеве: видео спасения из горящей квартиры двух мальчиковПроисшествия
В Киевской области исчез двухлетний ребенок: что известно (фото)
В Киевской области исчез двухлетний ребенок: что известно (фото)Происшествия
Под Киевом произошло смертельное ДТП – погиб водитель (фото)
Под Киевом произошло смертельное ДТП – погиб водитель (фото)Происшествия
В Киеве в реке обнаружили тело женщины (фото)
В Киеве в реке обнаружили тело женщины (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять