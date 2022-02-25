У Чорнобильській зоні збільшення радіації – через окупантів причину встановити неможливо

У Чорнобильській зоні, де перебувають окупанти, зафіксовано збільшення радіації.
Про це повідомляє Державна інспекція з ядерного регулювання України.
"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
За інформацією служби, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.
Війська РФ захопили Чорнобильську станцію
Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебувають у заручниках. Про це повідомила радник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова в Facebook.
"Це загрожує безпекою не тільки України, а й Європи", – написала вона.
Напад Росії на Україну
- Вранці 24 лютого одночасно у кількох містах України пролунали потужні вибухи. Вже є повідомлення про перших загиблих та поранених. Внаслідок сьогоднішніх атак Росії загинуло понад 40 українських військовослужбовців, ще кількадесят поранені.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни.
- У Миргороді зафіксували вибухи ракет у місті є військова авіація (відео).
- Росія пішла в атаку з окупованого Криму – рухається техніка, вбито українського прикордонника.
- Зеленський звернувся до Заходу: треба терміново зупинити Путіна. Президент закликав світових лідерів сформувати "антипутинську коаліцію".