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В двух районах Киева произошла резня – неадекваты набросились на мужчин (фото)

4 июня, 13:29

Виктория Барановская Виктория Барановская

На столичной Оболони неадекват ранил знакомого, который пришел к нему в гости, а в центре мужчина набросился на прохожего

Ночью 4 июня в Киеве произошли две резни – в центре столицы мужчина с ножом набросился на прохожего и на Оболони. киевлянин ударил ножом знакомого, которого пригласил в гости.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На улице Бассейной автопатруль заметил, как двое мужчин догоняют третьего и начинается драка. По словам граждан, беглец серьезно ранил мужчину вблизи площади Спортивной, а они пытались его задержать. Вблизи правоохранители нашли нож.

Патрульные нашли пострадавшего – он жив, но у него было существенное кровотечение и серьезные ранения. Правоохранители оказали ему помощь, медики, прибывшие на место – госпитализировали мужчину.

Фото: Патрульная полиция Киева
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Фото: Патрульная полиция Киева

На столичной Оболони, на улице Героев Днепра, киевлянин ножом ранил товарища. Он позвал знакомого в гости, в какой-то момент между мужчинами возникла ссора, в результате которой хозяин ударил ножом в живот гостя. Затем мужчина оставил раненого в подъезде, а сам закрылся в квартире.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

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Фото: Полиция Киева
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Фото: Полиция Киева

Пострадавшего врачи доставили в медицинское учреждение с резаной раной брюшной полости, а сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге мужчина нанес многочисленные удары молотком по голове продавщицы магазина и порезал ей шею канцелярским ножом. После чего он забрал выручку из кассы и скрылся с места преступления.

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