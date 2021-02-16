У Карпатах четверту добу шукають киянина, який заблукав (відео)

Четверту добу на Закарпатті шукають 40-річного киянина, який загубився неподалік гори Гемби. Ускладнює пошуки лавинна небезпека, мінус 20 градусів морозу і снігопад.
Вертоліт і понад пів сотні рятувальників беруть участь у пошуковій операції. Подекуди замети досягають двох метрів.
"Там така місцевість, технікою проїхати майже неможливо, тобто пошуково-рятувальні роботи здійснюються пішки, погані умови, досить складні, там є лавинонебезпечні ділянки, – говорить представниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області Наталія Батир. – У нас до мінус 20 морозу. На жаль, у цього лижника немає спеціального обладнання. Так, він у лижному костюмі, але крім лиж і палиць, у нього нічого із собою немає".
Раніше ми передавали, що в Карпатах зупинився підіймач, на допомогу прийшли рятувальники. Температура повітря на горі – мінус 2 градуси. На порятунок людей пішло трохи більше ніж пів години.
Також нагадаємо, у Карпатах врятували іноземного туриста, який заблукав, підіймаючись на найвищу точку країни – гору Говерлу.
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