У Києві 6-річна дівчинка пропала з дитячого майданчика (фото)

Мама відпустила її погуляти на ігровий майданчик і через годину там її не виявила

У Києві на Лісовому масиві пропала 6-річна дівчинка.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

Як з'ясувалося, мати сама відпустила дочку погуляти на вулицю, а потім виявила, що дівчинка зникла з дитячого майданчика.

Копи опитали очевидців, а також перевірили всі записи з камер відеоспостереження.

"За годину співробітники територіального відділу поліції № 2 виявили 6-річну дитину у місцевої мешканки сусіднього під’їзду. 55-річна жінка гуляла з собакою та, побачивши розгублену дівчинку, забрала до себе додому й намагалась з’ясувати, де її батьки. За цей час протиправних дій відносно дитини вчинено не було", – говорить начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

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Після проведення профілактичної бесіди на матір складено протокол по ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області загинув п'ятирічний хлопчик. Його тіло знайшли в місцевому ставку.

Раніше ми писали, що на Волині пропав другокласник – дитину знайшли в болоті на наступний день.