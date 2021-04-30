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В Киеве 6-летняя девочка пропала с детской площадки (фото)

30 апреля, 14:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мама отпустила ее погулять на игровую площадку и через час ее там не обнаружила

В Киеве на Лесном массиве пропала 6-летняя девочка.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Как выяснилось, мать сама отпустила дочь погулять на улицу, а потом обнаружила, что девочка исчезла с детской площадки.

Копы опросили очевидцев, а также проверили все записи с камер видеонаблюдения.

"Через час сотрудники территориального отдела полиции №2 обнаружили 6-летнего ребенка у местной жительницы соседнего подъезда. 55-летняя женщина гуляла с собакой и, увидев растерянную девочку, забрала к себе домой и пыталась выяснить, где ее родители. За это время противоправных действий в отношении ребенка совершено не было", – говорит начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

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После проведения профилактической беседы на мать составлен протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Николаевской области погиб пятилетний мальчик. Его тело нашли в местном пруду.

Ранее мы писали, что на Волыни пропал второклассник – ребенка нашли в болоте на следующий день.

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