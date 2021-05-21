У Києві заарештували чоловіка, який нападав на дітей та пенсіонерів ( фото)

Зловмисник відібрав смартфони у дітей, а на пенсіонерку напав та вкрав рюкзак з грошима, які вона несла з ломбаду додому

Він напав на пенсіонерку та вкрав рюкзак з грошима

У Києві правоохоронці довели причетність чоловіка до вчинення грабежів та розбою на території Голосіївського району. Він напав на двох 10-річних хлопчиків та 84-річну пенсіонерку.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

45-річного уродженця Донеччини затримали у березні, коли він відбирав смартфони у дітей біля однієї із київських шкіл. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Проте поліцейські почали перевіряти чоловіка на причетність до інших злочинів. Та встановили, що він скоїв розбійний напад на 84-річну жінку.

"Фігурант більше 25 років свого життя провів за ґратами. Він слідкував за потерпілими, виривав із рук речі або штовхав їх – як це сталося з 84-річною бабусею, яка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Одну із потерпілих зловмисник помітив у ломбарді. Жінка здала свої прикраси під заставу та отримала гроші. Чоловік прослідкував за нею та у безлюдному місці зірвав зі спини рюкзак, в якому знаходилися кошти, та втік", – сказав старший слідчий Голосіївського управління поліції Віталія Кузьмича

За його словами, у розкритті правопорушень правоохоронцям допомогли відео з камер спостереження, показання потерпілих, свідків та проведені слідчі дії.

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Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні трьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та одного розбійного нападу за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі нападник перебуває під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Зловмисник відібрав смартфони у дітей

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на жінку – вкрав її особисті речі, а потім ще й поранив.