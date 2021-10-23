У Києві людина потрапила під потяг: затримано рух електрички

У Києві 23 жовтня затримується рух міської електрички №7313. Це пов'язано з попаданням людини під потяг.
Про це повідомили в "Київпастранс".
"Затримано рух міської електрички №7313 на перегоні ст. Вишгородська – ст. Сирецька в напрямку ст. Борщагівська через потрапляння людини під потяг. На місці працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.
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Коли відновиться рух транспорту, поки не повідомляється.
Під Харковом поїзд на смерть збив дівчину
В соціальних мережах з'явилося відео моменту трагедії, яка сталася 19 жовтня.
На відео видно, що дівчина збиралася перейти через залізничне полотно. Спочатку вона пропустила один поїзд, а після того як він проїхав – почала йти. Але коли вона помітила що наближається другий поїзд, то різко пробігла вперед, але вже було пізно.
Від отриманих травм дівчина померла миттєво.
"19-річна дівчина пропустила один поїзд, але через загальний шум і навушники занадто пізно помітила інший" , – йдеться в повідомленні.
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- У Львівській області 18 вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово зійшли з рейок і перекинулися. Поїзд перевозив щебінь і залізну руду.
- Під Києвом потяг зійшов з рейок. Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.