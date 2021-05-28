У Києві евакуювали людей з Макдональдса на Борщагівці: що сталося (фото)

У Києві на Борщагівці 28 травня сталася НП в "Макдональдсі". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", в туалеті закладу знайшли предмет схожий на вибухівку.

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Це сталося на проспекті Леся Курбаса, 19. Заклад закрили, а персонал і відвідувачів евакуювали.

У вбиральні знайшли предмет схожий на вибухівку – з нього стирчать дроти.

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Як повідомили пізніше в поліції Києва, надійшло повідомлення від працівниці закладу швидкого харчування про те, що в приміщенні виявлено підозрілий предмет, схожий на вибухівку.

"Для перевірки цієї інформації на місце події направлено найближчі екіпажі патрульних поліцейських, вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу. Наразі проведено евакуацію персоналу та відвідувачів. Правоохоронці проводять перевірку, після якої події буде надана правова кваліфікація", – йдеться в повідомленні.

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Подію належним чином зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян в Святошинському управлінні поліції.

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Раніше ми писали, що в Київській області мінували школу.

Нагадаємо, 1 вересня в Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів – гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.