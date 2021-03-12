У Києві горів будинок для людей похилого віку з 65 пенсіонерами (фото)

Рано-вранці 12 березня горів триповерховий будинок для людей похилого віку в Подільському районі Києва. Пожежа почалася о 5:50, а до 7:17 вогонь був ліквідований. У будівлі перебували 65 людей похилого віку. На щастя, ніхто не постраждав.
Про інцидент повідомили у поліції та ДСНС. На місці працюють поліцейські, рятувальники та лікарі.
Повідомляється, що в будинку для людей похилого віку загорівся дах. Обслуговуючий персонал закладу евакуював пенсіонерів з верхніх поверхів на перший. Пізніше їх з іншими клієнтами і персоналом остаточно евакуювали з будівлі.
Пожежу гасили 35 людей і вісім одиниць техніки.
Правоохоронці з'ясовують обставини події. Після проведення експертиз буде встановлена причина загоряння.
Нагадаємо, наприкінці січня 2021 року в пожежі в приватному пансіонаті для людей похилого віку в Харкові загинули 16 осіб, ще 11 постраждали. Ту пожежу класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.
Крім того, з'ясувалося, що пансіонат був нелегальним, і ніхто його не перевіряв. За словами місцевих жителів, заклад працював не один рік, а мешканцями спочатку були наркозалежні.
Такий перебіг подій призвів до масових перевірок пансіонатів і будинків для людей похилого віку. Новини "Сьогодні" раніше розповідали про те, які порушення знаходять найчастіше:
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