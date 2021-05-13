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У Києві горіла школа в Оболонському районі: всіх евакуювали (фото, відео)

13 травня, 13:22

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

За попередньою інформацією, в школі загорілися будматеріали

В Оболонському районі Києва сталася пожежа в школі №9. Всіх співробітників і учнів у ту ж мить же евакуювали з будівлі.

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Про це повідомляє Життя Оболонського району в Telegram.

Школа знаходиться на Мінському масиві – проспект Маршала Рокоссовського, 5. Як виявилося, горіли будматеріали і фарба, яку залишили робочі.

"Школа евакуйована. Ніхто не постраждав", – пишуть в Мережі.

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У ДСНС Києва підтвердили "Сьогодні", що загорілося будівельне сміття біля школи на площі два квадратних метра.

Загоряння ліквідували до прибуття пожежних. Але мабуть, в школі вирішили про всяк випадок вивести учнів з приміщення.

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Раніше ми писали, що у Києві 11 травня сталася велика пожежа в Солом'янському районі. Площа пожежі склала 400 квадратних метрів.

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