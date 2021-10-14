Дим піднявся в небо: в Києві горить інститут урології (фото, відео)

У Києві прямо зараз серйозна пожежа в інституті урології, на вулиці Винниченка, 9а. Як повідомили "Сьогодні" в ГУ ДСНС Києва, на території інституту урології горить двоповерхова будівля.
"Загорівся дах двоповерхової будівлі. На цей момент пожежу локалізовано на площі 500 квадратних метрів", – повідомили сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.
На місці працюють 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.
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Інформації про постраждалих немає.
Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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