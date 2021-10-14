Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Дим піднявся в небо: в Києві горить інститут урології (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
14 жовтня, 14:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На місці НП працюють 8 одиниць техніки та 30 рятувальників
У столиці спалахнув черговий пожежа
У столиці спалахнув черговий пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві прямо зараз серйозна пожежа в інституті урології, на вулиці Винниченка, 9а. Як повідомили "Сьогодні" в ГУ ДСНС Києва, на території інституту урології горить двоповерхова будівля.

"Загорівся дах двоповерхової будівлі. На цей момент пожежу локалізовано на площі 500 квадратних метрів", – повідомили сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.

Реклама

На місці працюють 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Рятувальники оперативно прибули на місце НП
Рятувальники оперативно прибули на місце НП / Фото: ГСЧС

Інформації про постраждалих немає.

Реклама

Причина пожежі поки невідома
Причина пожежі поки невідома / Фото: ГСЧС

Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

14 жовтня 1991. 264 карбованці за тонну у вільно конвертованій валюті (за комерційним курсом) - саме таку ціну встановлює Кабінет міністрів України своєю постановою за прийом в державні ресурси насіння соняшнику урожаю 1991 року

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти