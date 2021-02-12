У Києві на ринку "Петрівка" спалахнула пожежа. Що відбувається (відео)

В районі станції метро "Почайна" спалахнула пожежа. Очевидці припустили, що загорівся легендарний книжковий ринок.

У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що виклик надійшов їм о 18:00.

"На відкритій території, біля ринку "Петрик" зайнялося сміття. Місце не має адреси – це промислова зона, яка не відноситься до книжкового ринку. Площа спалаху склала 10 квадратних метрів. Вогонь встиг перекинутися на металеву споруду площею 8 на 4 метри. О 18:34 пожежу було ліквідовано", – повідомили в ДСНС Києва.

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Як зазначається, ніхто з людей не постраждав.

Обережно на відео присутня ненормативна лексика.

Раніше повідомлялося, що книжковий ринок "Петрівка" знову хочуть знести.

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