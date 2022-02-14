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У Києві вантажівка провалилася під асфальт. Ми дізналися деталі (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 13:21
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Провал асфальтного покриття з'явився на розі Василенка та Олекси Тихого
У столиці стався провал у асфальті. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці стався провал у асфальті. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 14 лютого, у Києві на розі Василенка та Олекси Тихого утворився провал і під землю пішла вантажівка. Наразі на місці чекають евакуатор та ремонтну бригаду.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Що сталося?

Як розповіли нам у "Київводоканалі", провал асфальтного покриття з'явився на розі Василенка та Олекси Тихого біля водопровідного колодязя на проїжджій частині.

Як з'ясувалося, витоку немає, каналізаційні мережі не проходять.

"Огороджено бригадою. На час приїзду бригади автомобіля у провалі не було. Виконуватимуться ремонтні роботи", – додали у відомстві.

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У столиці провалилася вантажівка. Фото: "Київ оперативний"

На дорозі у Києві авто "пішло" під землю

У вівторок, 8 лютого, у Києві на вулиці Миропільській автомобіль провалився і застряг у ямі. В результаті машину евакуювали. Про це повідомили у "Київській службі порятунку".

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Як з'ясувалося, на вулиці Миропільській, 25 у Дніпровському районі столиці через ймовірний прорив магістралі машина переднім та заднім лівими колесами провалилася та застрягла в ямі.

Застосувавши пневмоподушки, рятувальники відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Роботи з ліквідації НП тривали близько 2 годин. Було залучено 5 рятувальників "Київської служби порятунку" та 1 одиницю техніки.

У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку
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