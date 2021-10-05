У Києві іноземці влаштували стрілянину посеред вулиці (фото)

У них стався конфлікт з місцевими. На місце прибула поліція

У Києві влаштували стрілянину. Фото: колаж "Сьогодні".

У Дарницькому районі Києва між місцевими та іноземцями стався конфлікт. У підсумку все закінчилося стріляниною і поліцією.

Про це повідомила "Муніципальна варта".

Подробиці НП

Інцидент стався в парку Партизанської слави у Дарницькому районі Києва. Дві компанії чоловіків посварилися, і внаслідок цого вони вирішили застосувати зброю.

Іноземці, які стріляли, намагалися втекти з місця події, але не встигли – їх затримав наряд Муніципальної охорони. Про постраждалих інформація відсутня.

Іноземці влаштували стрілянину в Києві. Фото: "Муніципальна варта".

Що буде зі стрілками?

Повідомляється, що на місце НП прибула патрульна поліція. Правоохоронці провели з порушниками профілактичну бесіду. Поки невідомо, чи притягнуть учасників конфлікту до відповідальності.

На місце НП прибула поліція. Фото: "Муніципальна варта".

Нагадаємо, раніше у Броварах невідомий вистрілив 32-річному чоловікові в груди. Він поїхав на таксі. За даним фактом порушили кримінальну справу.

Також в одному з населених пунктів Подільського району Одеської області чоловік влаштував стрілянину з рушниці прямо на вулиці. Туди виїхали спецназівці, оголосили спецоперацію "Грім".

Крім того, правоохоронці знешкодили чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з населених пунктів Одеської області.

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