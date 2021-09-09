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У Києві іноземець під наркотиками стрибав по дахах авто, які стояли в заторі (оновлено)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 вересня, 18:25
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Незадовго до цього студент потрапляв в поле зору копів через незаконне зберігання наркотиків
Студент-наркоман стрибав по чужих машинах. Фото: колаж "Сьогодні"
Студент-наркоман стрибав по чужих машинах. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримали студента-іноземця, який перестрибував з даху одного автомобіля на інший в той час, коли машини тяглися в заторі. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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На проспекті Перемоги невідомий чоловік стрибав по автомобілях. Кілька автовласників своїми силами затримали правопорушника.

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"Чоловік був із явними ознаками наркотичного сп’яніння, тож його передали медичним працівникам. До ранку зловмисник перебував у лікарні. Наразі його затримано у порядку ст. 298 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено до територіального відділу поліції для проведення слідчих дій", – йдеться в повідомленні.

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Правопорушником виявився студент-іноземець, який нещодавно притягувався через незаконне зберігання наркотичних засобів.

Що йому загрожує

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Чи залишив стрибун вм'ятини на дахах авто – це встановить експертиза в рамках розслідування. Така буде проведена", – повідомила нам речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Зараз вирішується питання про повідомленні правопорушника про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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