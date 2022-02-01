В Києві шукають маньяка, який забиває жінок до напівсмерті: що відомо (відео)

Жертвами нападника вже стали дві жінки віком 61 та 56 років, зараз вони в лікарні

У Києві шукають жорстокого нападника, який полює на жінок. Б'є їх по голові ногами, до струсу мозку та моторошних травм, одна бідолашна – у реанімації. Нападник знаходить жертв просто посеред вулиці. У поліції завдяки камерам відеонагляду вистежили підозрюваного.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Зі скривавленим обличчям та ледь притомну 61-річну жінку посеред вулиці знайшли перехожі. Діти побачили її за кілька годин у лікарні та не впізнали матір.

"Обличчя так побити – це треба бути якимось маньяком", – розповіла донька постраждалої Єлизавета Борейко.

Щелепа зламана у двох місцях. Лікарі не наважуються оперувати, поки не стухне набряк. Жінку гамселили ногами по голові. Маньяк бив її хвилини дві, з розмаху.

"Он ничего не забрал, все на месте – телефоны, карточки, документы. Просто бил", – розповів син жінки Микола Захарченко.

Це сталося в неділю, приблизно о 7-й ранку. 61-річна жінка прямувала на зміну. До супермаркету, де працює, залишалося йти хвилин зо 10.

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Лікарі кажуть: переломи в постраждалої Оксани загояться. Втім, після тяжкого струсу 61-річна жінка може не відновитися.

Пенісонери бояться гуляти вулицями

Як з‘ясувалось, пані Оксана – не єдина жертва. За пів години до того – на іншому боці вулиці – напали на 56-річну перехожу. Так само били по голові – жінка в реанімації. Моторошна новина вмить облетіла столичну Оболонь. Тутешні пенсіонерки тепер і вдень ходять з осторогою. Говорять, що в районі орудує банда хуліганів. Напередодні місцеві бачили підозрілу компанію. Чоловіки пиячили і галасували. А потім – поховалися хто куди.

А Діна Володимирівна, навпаки, гадає – то маніяк-нелюд знущається зі стареньких.

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"Он один был, сказали. И так избил – что ни верхней, ни нижней челюсти – в реанимации лежит. И вторую так же побил", – розказала Діна Шурова, жителька Оболоні.

Чи знайшли маньяка

У поліції вже підтвердили: нападник був один. Переглянули камери спостереження. Чоловікові зо 30 років, десь метр вісімдесят на зріст.

"До жінок раптово підійшов незнайомий чоловік та наніс кілька ударів. Наразі встановлюється його особа. Розпочато кримінальне провадження. Це нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості Покарання – до трьох років тюрми", – розповіла речниця Оболонського районного управління поліції Діана Шутько.

Та не виключають – злочин можуть перекваліфікувати на більш тяжкий.

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