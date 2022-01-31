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У Києві шукають вибухівку у школах, "Жулянах" та вокзалі

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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31 січня, 11:38
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За вказаними адресами виїхали поліцейські, кінологи та вибухотехніки
У місті "замінували" усі школи
У місті "замінували" усі школи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві "замінували" залізничний вокзал, аеропорт "Жуляни", школи. У поліції "Сьогодні" підтвердили інформацію.

"Вранці надійшло анонімне повідомлення про вибухівку, закладену на Центральному залізничному вокзалі Києва, в аеропорту "Київ" та в кількох школах столиці. Наразі триває перевірка цих приміщень", – повідомили в поліції Києва.

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У поліції не говорять про кількість "замінованих" шкіл. Також поки невідомо, чи евакуюватимуть з вокзалу та аеропорту персонал та пасажирів. Поки що відбувається лише перевірка приміщень вибухотехніками та кінологами.

До речі, "замінований" вокзал працює у звичайному режимі. А співробітники поліції, які чергують на вокзалі, не мають уявлення про замінування.

Скільки коштує виїзд спецслужб?

Кожен виїзд оперативних служб обходиться для держави як мінімум у кілька тисяч, а то й десятків тисяч.

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"Якщо надійшло повідомлення про мінування об'єкта, то ми виїжджаємо в обов'язковому порядку і чергуємо на місці. Поліція тим часом перевіряє цей об'єкт. Бувають випадки, коли нас залучають за необхідності, – повідомила спікер київських рятувальників Світлана Водолага. – Витрати на подібні виїзди визначаються за своєю формулою. Востаннє ми рахували і вийшло, що виїзд пожежної техніки у столиці обходиться у тисячі гривень, часом понад 50 тис. грн".

Своєю чергою наші джерела в ДСНС повідомили, що виїзд пожежної техніки у Києві та регіонах оцінюється у різні суми. Крім того, у столиці є "план взаємодії", у рамках якого припускається, що рятувальники можуть не виїжджати на всі об'єкти, якщо "мінування" є масовим.

При цьому поліція та вибухотехніки зобов'язані виїжджати і реагувати на кожне подібне повідомлення.

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