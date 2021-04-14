У Києві з автомобіля невідомі вкрали сумку з грошима (фото)

У Києві на вулиці Глибочицькій було скоєно напад на автомобіль – викрали сумку з грошима, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак.
Зловмисники напали на водія, розбили вікна в автомобілі і порізали шини.
"З автомобіля викрали сумку з грошима. Скільки там було, поки уточнюється. На місці працюють співробітники поліції. З'ясовують деталі події", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.
За інформацією поліції, в Києві оголошено план "Перехоплення". Нападник втік на іномарці.
Раніше ми писали, що в Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями.
Нагадаємо, 23-річний харків'янин пограбував відділення "Нової пошти" у столиці.
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