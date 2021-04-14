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У Києві з автомобіля невідомі вкрали сумку з грошима (фото)

14 квітня, 15:53

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На місці працюють співробітники поліції, які з'ясовують деталі події

У Києві на вулиці Глибочицькій було скоєно напад на автомобіль – викрали сумку з грошима, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак.

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Зловмисники напали на водія, розбили вікна в автомобілі і порізали шини.

"З автомобіля викрали сумку з грошима. Скільки там було, поки уточнюється. На місці працюють співробітники поліції. З'ясовують деталі події", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

За інформацією поліції, в Києві оголошено план "Перехоплення". Нападник втік на іномарці.

Раніше ми писали, що в Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями.

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Нагадаємо, 23-річний харків'янин пограбував відділення "Нової пошти" у столиці.

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гроші Київ пограбування сумка поліція

Джерело: Сьогодні

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