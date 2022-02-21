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У Києві зі шлунка трирічної дитини дістали годинник – фото

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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21 лютого, 20:23
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Малюк дивився мультфільм і грав із годинником, під час напруженого моменту хлопчик випадково його проковтнув
У столиці дитина проковтнула сімейну реліквію
У столиці дитина проковтнула сімейну реліквію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві лікарі без розрізів дістали зі шлунка трирічної дитини годинник.Після цього батьки одразу привезли дитину до "Охматдиту".

Про це повідомляє НДСЛ "Охматдит" у Facebook.

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Повідомляється, що дитина дивилася мультфільм і грала з годинником. Під час напруженого моменту хлопчик випадково проковтнув його. Лікарі отримали пристрій за три хвилини без хірургічного втручання.

"Годинник дістали ендоскопічно, без розрізів, завдяки командній роботі анестезіологічної та ендоскопічної бригад. Хлопчик перебував під загальним наркозом з ендотрахеальною інтубацією. Годинник робочий, показував правильний час, навіть перебуваючи у шлунку", – зазначила завідувачка відділення.

Зараз дитина почувається добре. Фото: "Охмадит"/Facebook
Зараз дитина почувається добре. Фото: "Охмадит"/Facebook

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Зараз дитина почувається добре і перебуває під наглядом лікарів. Пристрій виявився сімейною реліквією, батьки дитини забрали її додому.

На Донбасі дитина наїлася в гостях невідомих пігулок

Жінки пішли на кухню пити чай, а малюка залишили в одній із кімнат дивитися мультфільми по телевізору.

Через деякий час хлопчик підійшов до матері і показав блістер пігулок, а жестами почав пояснювати, що з'їв кілька їх.

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Перелякані жінки викликали швидку допомогу. Малюк знайшов і прийняв таблетки, які сильно впливають на центральну нервову систему.

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