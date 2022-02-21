В Киеве из желудка трехлетнего ребенка достали часы – фото

В Киеве врачи без разрезов достали из желудка трехлетнего ребенка часы. После этого родители сразу привезли ребенка в "Охматдет".
Об этом сообщает НДСЛ "Охматдет" в Facebook.
Сообщается, что ребенок смотрел мультфильм и играл с часами. Во время напряженного момента мальчик случайно его проглотил. Врачи получили устройство через три минуты без хирургического вмешательства.
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"Часы получили эндоскопически, без разрезов, благодаря командной работе анестезиологической и эндоскопической бригад. Мальчик находился под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией. Часы рабочие, показывали правильное время, даже находясь в желудке", – отметила заведующая отделением.
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. Устройство оказалось семейной реликвией, родители ребенка забрали его домой.
На Донбассе ребенок наелся в гостях неизвестных таблеток
Женщины пошли на кухню пить чай, а малыша оставили в одной из комнат смотреть мультфильмы по телевизору.
Через некоторое время мальчик подошел к матери и показал блистер таблеток, а жестами стал объяснять, что съел несколько из них.
Испуганные женщины вызвали скорую помощь. Малыш нашел и принял таблетки, которые сильно влияют на центральную нервную систему.
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