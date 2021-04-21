У Києві кабріолет "Мустанг" врізався в стовп (відео)

У Києві 21 квітня відбулося серйозне ДТП за участю дорогої іномарки.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
НП подія сталася на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Житомирська".
"Яскраво-жовтий Мустанг обійняв стовп. Водій вивчає масштаби руйнування транспортного засобу", – пишуть в Мережі.
На місці працює патрульна поліція.
Раніше ми писали, що в центрі Харкова на вулиці Сумській відбулося ще одне жахливе ДТП – 23-річна водій кабріолета збила групу пішоходів на тротуарі.
Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.
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