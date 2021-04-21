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У Києві кабріолет "Мустанг" врізався в стовп (відео)

21 квітня, 20:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Аварія сталася в Святошинському районі столиці

У Києві 21 квітня відбулося серйозне ДТП за участю дорогої іномарки.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

НП подія сталася на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Житомирська".

"Яскраво-жовтий Мустанг обійняв стовп. Водій вивчає масштаби руйнування транспортного засобу", – пишуть в Мережі.

На місці працює патрульна поліція.

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Раніше ми писали, що в центрі Харкова на вулиці Сумській відбулося ще одне жахливе ДТП – 23-річна водій кабріолета збила групу пішоходів на тротуарі.

Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.

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Київ аварія ДТП поліція кабріолет стовп

Джерело: Сьогодні

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