У Києві кабріолет "Мустанг" врізався в стовп (відео)

У Києві 21 квітня відбулося серйозне ДТП за участю дорогої іномарки.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

НП подія сталася на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Житомирська".

"Яскраво-жовтий Мустанг обійняв стовп. Водій вивчає масштаби руйнування транспортного засобу", – пишуть в Мережі.

На місці працює патрульна поліція.

В тренді У київському метро підлітки курили прямо у вагоні (відео)

Реклама

Раніше ми писали, що в центрі Харкова на вулиці Сумській відбулося ще одне жахливе ДТП – 23-річна водій кабріолета збила групу пішоходів на тротуарі.

Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама