У Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою (відео)

У Києві водії влаштували бійку на мосту Метро.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.
У поліцію звернувся очевидець події. За словами чоловіка, він побачив, що компанія чоловіків з одного автомобіля б'ють водія іншого.
Потерпілий водій Renault пояснив, що на дорозі виник конфлікт з іншим водієм. Його автомобіль заблокували, а після з іншого автомобіля до Renault підійшов незнайомець, відкрив водійські двері і завдав йому кілька ударів.
Під час події в салоні, крім нього, знаходилися дружина, сестра і немовля.
"В кінці пасажири і водії обох машин були втягнуті в конфлікт. Після бійки незнайомці поїхали з місця, а чоловікові знадобилася допомога лікарів", – йдеться в повідомленні.
На мосту Метро поліція затримала чоловіків, які не заперечували участі в конфлікті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через новорічні знижки українці билися і давили одне одного в чергах.
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