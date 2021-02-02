У Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою (відео)

У салоні потерпілого знаходилися дружина, сестра і немовля

У Києві водії влаштували бійку на мосту Метро.

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Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

У поліцію звернувся очевидець події. За словами чоловіка, він побачив, що компанія чоловіків з одного автомобіля б'ють водія іншого.

Потерпілий водій Renault пояснив, що на дорозі виник конфлікт з іншим водієм. Його автомобіль заблокували, а після з іншого автомобіля до Renault підійшов незнайомець, відкрив водійські двері і завдав йому кілька ударів.

Під час події в салоні, крім нього, знаходилися дружина, сестра і немовля.

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"В кінці пасажири і водії обох машин були втягнуті в конфлікт. Після бійки незнайомці поїхали з місця, а чоловікові знадобилася допомога лікарів", – йдеться в повідомленні.

На мосту Метро поліція затримала чоловіків, які не заперечували участі в конфлікті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через новорічні знижки українці билися і давили одне одного в чергах.

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