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У Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою (відео)

2 лютого, 17:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У салоні потерпілого знаходилися дружина, сестра і немовля

У Києві водії влаштували бійку на мосту Метро.

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Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

У поліцію звернувся очевидець події. За словами чоловіка, він побачив, що компанія чоловіків з одного автомобіля б'ють водія іншого.

Потерпілий водій Renault пояснив, що на дорозі виник конфлікт з іншим водієм. Його автомобіль заблокували, а після з іншого автомобіля до Renault підійшов незнайомець, відкрив водійські двері і завдав йому кілька ударів.

Під час події в салоні, крім нього, знаходилися дружина, сестра і немовля.

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"В кінці пасажири і водії обох машин були втягнуті в конфлікт. Після бійки незнайомці поїхали з місця, а чоловікові знадобилася допомога лікарів", – йдеться в повідомленні.

На мосту Метро поліція затримала чоловіків, які не заперечували участі в конфлікті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через новорічні знижки українці билися і давили одне одного в чергах.

У Києві водії побилися на Кільцевій – дивіться відео:

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Київ бійка міст метро поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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